Стал известен новый список самостроев под снос в Москве

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В интернете опубликовали список объектов самостроя, которые попадут под "пятую волну" сноса в Москве. Перечень подготовлен государственной инспекцией по недвижимости столицы. В список, в частности, попали объекты на Новом Арбате и на Калужской площади.

На сайте государственной инспекции по недвижимости Москвы опубликовали новый список объектов самостроя, которые подлежат сносу. В новый перечень вошли 78 объектов общей площадью 42 308,8 квадратных метра.

В этот список, в частности, попали кафе-пристройка к "Дому книги" на Новом Арбате (дом 8, строение 2), объекты на Калужской площади (дом 1, строение 3), у метро "Выхино", "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская", а также "Кузьминки".

Кроме того, сносу подлежит крупный нежилой дом площадью 6705 квадратных метра на Симферопольском бульваре. В список вошел ряд объектов площадью свыше тысячи квадратных метров на Рязанском проспекте, дом 40, корпус 2, строение 1-4. Они расположенные на территории общего пользования и инженерных коммуникациях, системах газоснабжения и теплоснабжения, на сооружениях централизованной системы водоотведения.

Все подлежащие демонтированию объекты были возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. На освобожденных территориях никакого строительства не предполагается. В сообщении отметили, что все они будут благоустроены.

"За добровольный снос опасного объекта самостроя предусмотрена компенсация: 55 500 рублей за квадратный метр – если объект демонтируется своими силами, 51 000 рублей за квадратный метр – если объект демонтируется при помощи префектур административных округов", - отметили в Госинспекции.

В настоящий момент в Москве демонтировано более трех тысяч незаконных объектов.