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Режиссеру Кириллу Серебренникову во вторник предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом рассказали в Следственном комитете России. Там добавили, что в ходе допроса режиссер не признал свою вину. Серебренников подозревается в хищении 68 миллионов рублей.

Следственный комитет России (СКР) во вторник, 22 августа, предъявил обвинение режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

"Художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в... мошенничестве в особо крупном размере... В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", - сказала она.

Ранее во вторник Следственный комитет объявил о задержании режиссера. Из Санкт-Петербурга его доставили на допрос в Москву. По данным ряда источников, показания о причастности Серебренникова к хищению бюджетных средств дала бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, ранее признавшая вину в мошенничестве, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, проходящая по делу свидетелем, а также другие лица.

Заместитель худрука "Гоголь-центра" Юлия Калинина будет исполнять обязанности главы театра вместо Серебренникова.

В мае в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

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