У "Гоголь-центра" усилены меры безопасности

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Полиция усилила меры безопасности у здания "Гоголь-центра" в Москве. Ожидается, что здесь пройдет акция в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, которому предъявили обвинение в мошенничестве. По данным источника в правоохранительных органов, у "Гоголь-центра" уже собираются люди. Правонарушений не зафиксировано.

Полиция усилила меры безопасности у здания "Гоголь-центра" в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около здания "Гоголь-центра" усилены меры безопасности, выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции и ОМОН для обеспечения общественного порядка", - сказал он.

По словам источника, вечером во вторник у театра может состояться стихийный митинг в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. В настоящее время на улице Казакова уже собираются люди. Как сообщил источник, пока из немного. Правонарушений не зафиксировано.

Во вторник режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Как сообщили в Следственном комитете, в ходе допроса он не признал свою вину. Серебренникова обвинили в организации хищения 68 миллионов рублей.

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