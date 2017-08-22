Не менее 9 человек пострадали при столкновении автомобилей под Москвой

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Не менее девяти человек пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Орехово-Зуевском районе Московской области. Среди них трое детей. ДТП произошло из-за решения водителя Audi выехать на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Орехово-Зуевском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

ДТП произошло около 14:55 в Орехово-Зуевском районе на четвертом километре Малого бетонного кольца. Причина в неожиданном решении Audi выехать на встречную полосу движения. Там она столкнулась с автомобилем Toyota. В итоге пострадали девять человек, в том числе трое детей.

Сейчас на месте ДТП работают подмосковные полицейские. Они выясняют все причины происшествия.