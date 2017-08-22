Появились фото пойманной в Москве полутораметровой игуаны

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Пойманная в парке 850-летия Москвы рептилия оказалась игуаной. Ранее сообщалось о поимке варана на юго-востоке столицы. В настоящее время животное передано в центр передержки. Игуана оказалась ручной, людей она не боится.

Пойманная в парке 850-летия Москвы рептилия оказалась игуаной. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Найденный сегодня в парке 850-летия Москвы спасателями 209-го отряда пожарно-спасательного центра департамента ГОЧСиПБ варан оказался игуаной. Сейчас ее передают в центр передержки животных. Игауна ручная, людей не боится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Поречная на юго-востоке Москвы спасатели поймали варана, гулявшего по территории парка.