Под санкции США против КНДР попали четыре россиянина

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Американский Минфин принял решение ввести санкции против шести физических лиц. Среди них – четыре гражданина России. Причина – в контактах торгового характера с КНДР. Кроме того, в санкционный список внесены российская компания "Гефест-М" и фирмы из Китая, Намибии, а также Сингапура.

Минфин США ввел индивидуальные санкции против шести физических лиц в связи с контактами торгового характера с КНДР. Среди них - четыре гражданина России, передает "Интерфакс".

В "черный" список внесены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш.

По данным РИА Новости, среди физических лиц под санкции попали также граждане Китая и Намибии.

Кроме того, Минфин США внес в санкционный список российскую компанию "Гефест-М". Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией "Тангун".

Также за связи с компаниями и организациями Северной Кореи под санкции попали пять компаний из КНР, две из Намибии и две из Сингапура.

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