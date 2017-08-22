В Ростове-на-Дону выплачивают компенсации пострадавшим от пожара

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По одной из версий, причиной крупного пожара в центре Ростова-на Дону мог стать поджог. Местные жители рассказывают, что им не раз предлагали продать свои земельные участки. Между тем, по последним данным, пострадавшими считаются более 400 человек. Местные власти приступили к выплате компенсаций.

Сейчас их жизни уже ничего не угрожает. Физическое состояние - близкое к удовлетворительному, говорят врачи. С психологическим куда сложнее. Это ведь трудно даже представить: за час с лишним потерять всё, что нажито. Чудом спастись самим. Забыть такое невозможно.

Из 58 человек, обратившихся в больницы за медпомощью, госпитализировали девятерых. Ожоги, переломы, отравление угарным газом. У одного из пациентов - сердечный приступ, он сейчас в кардиологическом отделении.

Все больные, у кого хватает сил отвечать на вопросы журналистов, в один голос повторяют: пожар - дело рук "черных риелторов", которые давно пытаются скупить их участки под строительство за бесценок. И даже якобы угрожали местным жителям сжечь их дома, если откажутся.

Действительно, район ЧП - это исторический центр Ростова-на-Дону, в нескольких сотнях метров – берег Дона. И главная улица - Большая Садовая. В двух шагах - знаковая площадь, престижная гостиница, парки, театры, элитные многоэтажки. Земля здесь - лакомый кусочек, едва ли не самая дорогая в городе. А на ней, словно атавизм, частный сектор, одноэтажные и ветхие строения.

"Учитывая, что это центр города, там явно бы застраивался какой-нибудь бизнес-уровень. Возможно, был бы каскад каких-то домов, бизнес-центр какой-то построили бы. Либо просто дом элитный. Безусловно, это интересно было бы", - рассказал риелтор Марк Чобанян.

В пользу версии об умышленном поджоге говорят и некоторые свидетельства очевидцев. Мол, слишком уж хаотично распространялся огонь. Дома вспыхивали почти одновременно в разных местах.

Версию "о занесении постороннего источника зажигания " как основную отрабатывают и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Впрочем, есть и другие данные, согласно которым причиной бедствия могла стать большая тлеющая свалка как раз рядом с одним из загоревшихся домов.

"За границей трёх жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. В зоне, где первоначально возникло горение, каких-либо источников зажигания, к примеру, электропроводки, не было, поэтому основная причина или версия отрабатывается - это, конечно, занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, это уже покажет совместная работа следственных органов", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

Это был крупнейший за последние 20 лет пожар в Ростове-на-Дону. Огонь распространялся молниеносно. От здания к зданию, от улицы к улице. То и дело были слышны хлопки и взрывы - это из-за высоких температур обрывались линии электропередачи и взрывались газовые баллоны. В пепел превратились более сотни строений, в основном, жилые дома. Почти полтысячи жителей остались без крова. Многие не успели спасти не то что вещи - документы на недвижимость. Во вторник погорельцы пытаются попасть на свои улицы и посмотреть – вдруг хоть что-нибудь уцелело.

Для пострадавших открыты пункты временного размещения. Здесь организованы спальные места и горячее питание. Сюда же неравнодушные ростовчане несут самое необходимое – вещи, средства гигиены. На месте работают врачи и юристы.

С утра уже идут первые выплаты – погорельцы получают по 20 тысяч рублей единовременной помощи от города. В среду начнут получать по 30 тысяч рублей уже из регионального бюджета. Плюс, губернатор Ростовской области обратился за поддержкой к федеральным властям. Уже в ближайшее время будет определен объем компенсации за ущерб, нанесенный здоровью, а также решен ключевой вопрос: как люди, потерявшие в пожаре дома, получат новое жилье. Будут ли это специальные сертификаты, либо приобрести квартиры им помогут каким-то другим способом. Что же до планов на выгоревший район в центре города, то региональные власти предложили сегодня не застраивать его, а превратить в рекреационную зону.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".