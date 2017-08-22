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В Москве сформируют кадровый резерв лучших медиков-управленцев. Об этом стало известно на заседании президиума столичного правительства. Власти города намерены провести открытый конкурс. Принять участие в специальном тестировании смогут все желающие врачи и медсестры. Также на заседании Сергей Собянин учредил гранты победителям международных олимпиад школьников.

Задания были сложные. Но они справились. Команда из трёх москвичей и одного туляка (все только окончили школу) поразила международное жюри своими знаниями по биологии. Эта олимпиада проходила в Великобритании. Соперничать пришлось со школьниками из Китая, Южной Кореи, США и многих других стран, передает "ТВ Центр".

В качестве дополнительного и очень весомого приза медалисты автоматически были зачислены на биофак МГУ. Успехи таких талантливых школьников во вторник обсуждали на президиуме столичного правительства. Сергей Собянин привел статистику: половина российской сборной учащихся школ, участвующих в международных олимпиадах, это москвичи.

"С начала года они завоевали на международных соревнованиях 4 золотых, 7 серебряных и три бронзовых медали. Я считаю, что мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и талантов в то дело, которым они занимаются. Предлагается выделить гранты победителям", - отметил Собянин.

Обладатели золотой медали получат от города 1 миллион рублей. Серебряные медалисты - по 500 тысяч. Размер гранта за бронзу составит 250 тысяч.

В ноябре московские школьники поборются за медали на олимпиаде по астрофизике и астрономии. А в декабре состоится другое интеллектуальное соревнование в Амстердаме. Ещё одной темой президиума стала кадровая политика в столичном здравоохранении. Алексей Хрипун рассказал, что было сделано в последнее время для повышения профессионального уровня медиков-управленцев.

"Из 250 главных врачей, которые сегодня работают в медицинских организациях, примерно четверть уже прошли обучение в Институте управления правительства Москвы. Примерно столько же прошли зарубежную стажировку. Каждый пять врач продолжает эту учёбу", - заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Московское правительство поддерживает грантами тех, кто готов, уже работая в профессии, повышать уровень знаний. Это касается терапевтов поликлиник, которые проходят переподготовку по специальности "врач общей практики". А также специалистов, работающих с пациентами, у которых несколько хронических заболеваний. Многие столичные медики получают допобразование за рубежом. А скоро Москва запустит интернет-проект для поиска талантливых руководителей медучреждений. Его назвали "лидер.мед".

"Мы сможем находить в Сети перспективных, талантливых сотрудников, которые в близкой перспективе смогут возглавить и пополнить состав лучших руководителей наших медицинских организаций", - отметил Хрипун.

Прислать заявки на участие могут не только действующие главные врачи и их заместители - все медики, у которых есть высшее образование. Включая медицинских сестёр.

Поучаствовать в проекте пригласят пять тысяч специалистов. Они должны будут заполнить анкеты и пройти тестирование. Затем жюри выберет из них тысячу специалистов, которые должны будут уже на практике продемонстрировать свои навыки. В итоге, останется 300 финалистов, которые и составят команду управленцев, способных решать самые сложные задачи.

Евгения Карих, "ТВ Центр".