В Новой Москве горят три частных дома

Теги: мчс пожар Происшествие москва

В поселке Кокошкино в Новой Москве загорелись три частных дома. Как сообщили в МЧС, существует угроза распространения огня на соседние здания. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Одно здание обрушилось.

В поселке Кокошкино в Новой Москве загорелись три частных дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

"В поселке Кокошкино произошло загорание трех частных домов на площади 350 квадратных метров. В настоящее время одно здание обрушилось, из-за ветра есть угроза перехода огня на соседние здания", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших не поступало.