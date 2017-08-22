В Госдуме осудили Роднину и Поклонскую за споры о Николае II

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Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Владимир Поздняков осудил своих коллег Наталью Поклонскую и Ирину Роднину за спор, который парламентарии устроили в интернете на тему отношения к императору Николаю II. По его словам, это "уровень двух соседок, через забор живущих".

Депутат Госдумы Ирина Роднина уже второй день ведет в соцсетях спор со своей коллегой по нижней палате парламента Натальей Поклонской об императоре Николае II.

Последним этапом в этой дискуссии стал пост Родниной в ее Instagram. В нем легендарная фигуристка посоветовала "новому гражданину России не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с исступленным фанатизмом по отношению к личности, признанной самой Церковью мучеником, а не святым".

Противостояние депутатов в соцсетях началось с записи Поклонской, в которой она призвала "покаяться" за преступления против императора Николая II. Также она потребовала "перестеть предавать". В ответ Ирина Роднина отметила, что император якобы сам "предал Российскую империю и народ".

Вообще-то,это Он предал Российскую империю и народ... #историяроссии — Irina Rodnina (@IRodnina) 19 августа 2017 г.

После этого Поклонская также не стала молчать и обвинила коллегу в солидарности с мнением тех, кто "сто лет назад зверски убил главу российского государства со всей святой семьей".

Ситуацию прокомментировал член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Владимир Поздняков. Он осудил спор парламентариев, информирует РИА Новости.

"В данном случае, это идет уровень двух соседок, через забор живущих", - подчеркнул Поздняков.

По его словам, Роднина и Поклонская являются государственными людьми одной партии и одного "органа нижней палаты парламента". "Я не знаю сути этих разногласий, но это не столько серьезно, что это нужно выносить на суд общественности," – добавил он.

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