Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во вторник вечером состоятся телефонные переговоры глав государств "нормандской четверки". Он отметил, что намерен поднять вопрос о введении режима прекращения огня в Донбассе с 25 августа либо с 1 сентября.