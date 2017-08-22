18:57, 22 августа 2017

Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки"

Теги:  Политика  германия  франция  переговоры  россия  украина  порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во вторник вечером состоятся телефонные переговоры глав государств "нормандской четверки". Он отметил, что намерен поднять вопрос о введении режима прекращения огня в Донбассе с 25 августа либо с 1 сентября.

Во вторник вечером состоятся переговоры президентов стран "нормандской четверки". Об этом в своем Twitter написал украинский лидер Петр Порошенко.

"Сегодня вечером состоится телефонная конференция в нормандском формате", - говорится в сообщении.

По данным агентства "РИА Новости", Порошенко в ходе переговоров намерен поднять вопрос о введении режима перемирия в Донбассе с 25 августа или с 1 сентября. 

Новости по теме Украинский кризис

Другие новости

В других СМИ