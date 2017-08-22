Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки"
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во вторник вечером состоятся телефонные переговоры глав государств "нормандской четверки". Он отметил, что намерен поднять вопрос о введении режима прекращения огня в Донбассе с 25 августа либо с 1 сентября.
Во вторник вечером состоятся переговоры президентов стран "нормандской четверки". Об этом в своем Twitter написал украинский лидер Петр Порошенко.
Сьогодні ввечері відбудеться телефонна конференція в Нормандському форматі— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2017 г.
"Сегодня вечером состоится телефонная конференция в нормандском формате", - говорится в сообщении.
По данным агентства "РИА Новости", Порошенко в ходе переговоров намерен поднять вопрос о введении режима перемирия в Донбассе с 25 августа или с 1 сентября.
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