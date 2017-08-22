Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в подмосковном поселке Кокошкино

Теги: мчс пожар Происшествие подмосковье

Пожарные потушили возгорание в поселке Кокошкино в Подмосковье. Горели три частных дома и хозяйственная постройка. В результате пожара все три здания обрушились.

Пожар на территории поселка Кокошкино в Новомосковском административном округе ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

Пожарным удалось потушить возгорание трех частных домов, а также хозяйственную постройку в поселке Кокошкино на площади 350 квадратных метров. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее сообщалось о трех загоревшихся частных домах в поселке Кокошкино в Новой Москве. Позднее ТАСС проинформировал о том, что все три здания обрушились.