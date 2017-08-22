СКР рассказал о доказательствах вины Серебренникова

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В СКР заявили, что вина режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей, подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, следователи назвали имя еще одного человека, который мог выполнять требования Серебренникова, наряду с Алексеем Малобродским и Ниной Масляевой.

Вина режиссера Кирилла Серебренникова, которому во вторник было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", подтверждается показаниями свидетелей, отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", - приводит слова Петренко сайт СКР.

Следствие установило, что в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию в 2011-2014 годах Министерство культуры выделило более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сам режиссер создал с целью реализации проекта АНО "Седьмая студия". К работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Кроме того, следствие считает, что Малобродский, Воронова и Масляева, выполняя указания Серебренникова и Итина, каждый год до 2014-го разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа". При этом они содержали заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. После этого они представляли планы в Минкульт в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. То же самое они делали с творческими отчетами, свидетельствующими о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на предусмотренные мероприятия.

Еще Серебренников поручал этим лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами, а также частными предпринимателями, которые якобы выполняли обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных "Платформой".

В итоге под видом оплаты этих договоров, поступающие от Минкульта деньги выводились на расчетные счета данных контрагентов, обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Всего было похищено не менее 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Ранее 22 августа Кириллу Серебренникову, который также является художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр", было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В СКР заявили, что в ходе допроса режиссер не признал свою вину.

В мае в "Гоголь-центре" и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".