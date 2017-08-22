Подозреваемые в атаках в Каталонии назвали имама зачинщиком терактов

Теги: В мире терроризм показания барселона

Двое подозреваемых по делу о терактах в Каталонии указали на имама Абделбаки эс-Сатти как организатора атак. Таким образом, их показания подтверждают предположения следствия. По данным следствия, именно эс-Сатти разрабатывал план атак и вербовал боевиков.

Два подозреваемых из исламистской ячейки, ответственной за атаки в Каталонии сообщили, что инициатором терактов был имам Абделбаки эс-Сатти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Следствие считает имама каталонского городка Риполь 40-летнего выходца из Марокко эс-Сатти главным организатором атак на Каталонию. По данным правоохранительных органов, он разрабатывал план действий и занимался вербовкой боевиков.

Абделбаки эс-Сатти был имамом в городе Риполь, где находились большинство членов исламистской ячейки, ответственной за теракты в Каталонии. Он стал жертвой взрыва за ночь до теракта в Барселоне во время подготовки взрывчатки для более крупной атаки.