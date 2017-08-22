В деле Кирилла Серебренникова появился новый фигурант

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Продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова стала обвиняемой по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии". Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время она скрывается от следствия и объявлена в розыск.

Новым фигурантом дела о хищении бюджетных средств в организации "Седьмая студия" стала продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петрову.

"Ранее следствие вынесло постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по делу о хищении в "Седьмой студии. Екатерина Воронова скрывается от следствия, она объявлена в розыск", - сказала она.

Ранее следствие обвинило в мошенничестве художественного руководителя "Гоголь центра" Кирилла Серебренникова. По данным СКР, режиссер создал АНО "Седьмая студия" для реализации проекта по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". К работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. По версии следствия, Малобродский, Воронова и Масляева, выполняя указания Серебренникова и Итина, каждый год до 2014-го разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа". При этом они содержали заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости.