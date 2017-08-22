МИД призвал американских коллег "не наводить тень на плетень"

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Проблемы с оформлением виз в США связаны с неэффективностью работы визовых подразделений американских представительств в России. Об этом сообщили во вторник в МИД нашей страны. В ведомстве посоветовали Вашингтону "не наводить тень на плетень" и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления "раздражителей" в отношения стран.

Департамент информации и печати МИД России во вторник дал комментарий в связи с решением Вашингтона ужесточить порядок оформления виз российским гражданам. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство россиян.

"Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели", - сообщили в МИД России, добавив, что проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России.

"В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог "осилить" лишь около 186 тысяч. Факты - упрямая вещь, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России посоветовал американским коллегам "не наводить тень на плетень" и не использовать сокращение персонала в нашей стране как предлог для добавления "раздражителей" в российско-американские отношения.

Ранее сообщалось, что с 23 августа США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. При этом с 1 сентября данная процедура будет доступна только в Москве. Кроме того, посольство США в России отменяет прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.

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