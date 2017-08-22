Россия заподозрила США в намерении усилить вмешательство в дела Сирии

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МИД России не исключает, что последние заявления с обвинениями США в адрес правительства Сирии в применении химоружия пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства в дела Дамаска. Также российскую сторону "возмущает лицемерие Белого дома, Госдепартамента и постпредства США при ООН, которые спустя четыре года "единым голосом" обвинили в теракте в Восточной Гуте правительство Башара Асада".

США вновь пытаются использовать события в Хан-Шейхуне для оправдания своего удара по Сирии в ночь на 7 апреля, отметили в МИД России.

"Не исключаем, что столь неприглядные официальные комментарии (обвинения Вашингтона в адрес Дамаска, - прим. ред.) пишутся с прицелом на возможное будущее усиление вмешательства во внутрисирийские дела", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточная Гута было применено отравляющее вещество зарин, в результате чего, пострадали около 1400 человек. Позднее специально созданная миссия ООН не выявила виновных в этом преступлении.

"Вместе с тем она по сути подтвердила выводы российских экспертов о провокационном характере применения зарина кустарного производства экстремистскими группировками", - добавили в МИД.

В связи с этим Москва возмущена лицемерием Белого дома, Госдепа, а также постпредства США при ООН, которые через четыре года обвинили в теракте в Восточной Гуте правительство Башара Асада.

"Озабоченность вызывает и то, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании химоружия 4 апреля сего года в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун. Таким образом сирийское правительство представляют виновным в сокрытии части своего военно-химического потенциала, что означало бы прямое нарушение им Конвенции о запрещении химического оружия. Более того, на него возлагается ответственность за применение отравляющих веществ против мирного населения САР", - подчеркнули на Смоленской площади.

Российское ведомство отметило, что это вызывает "категорическое неприятие", так как компетентная международная инстанция Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что химический арсенал Сирии был полностью уничтожен под международным контролем. "Кроме того, Совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию еще не вынес своего вердикта в отношении виновных в этом химинциденте", - говорится в сообщении.