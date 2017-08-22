Кирилл Серебренников помещен в СИЗО

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Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". Худрука театра "Гоголь-центр" задержали во вторник в Санкт-Петербурге и доставили в столицу. Эту ночь Серебренников проведет в изоляторе временного содержания №1 на Петровке, 38.

Меру пресечения Кириллу Серебренникову во вторник избирать не стали - решение примут в среду. Ни сам режиссер, ни его ближайшее окружение и даже адвокат сейчас не знают, каков будет вердикт – домашний арест или заключение под стражу, поскольку ему предъявлено очень серьезное обвинение, по которому может грозить до 10 лет тюрьмы, передает "ТВ Центр".

"Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 гг. на реализацию проекта "Платформа". Действия Серебренникова квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам представителя Следственного комитета, вина Серебренникова подтверждается "показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности и изъятыми финансовыми документами". В деле появился и новый фигурант - продюсер Екатерина Воронова, объявленная в розыск.

Самого же режиссера доставили в Следственный комитет из Петербурга, где он снимает фильм о Викторе Цое. По словам адвоката, везли в сопровождении силовиков. А потом полдня ждали самого защитника - он находился в командировке, во Владимире. Без него никакие следственные действия не проводились. Как только адвокат приехал, стало ясно: Серебренников свою вину не признаёт.

"Кирилл Семенович считает, что это обвинение абсолютно абсурдное. Что "Платформа" была проектом, который состоялся. Что на этот проект потратили те деньги, которые выделило государство", - указал адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Обвинения действительно касаются злоупотреблений вокруг проекта "Платформа", на который выделялись бюджетные миллионы. В начале августа бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, находящаяся сейчас под следствием, дала показания и против режиссера, и против бывших генпродюсера студии Алексея Малобродского и гендиректора Юрия Итина. Масляева обвинила их в разработке плана для хищения средств, выделенных на "Платформу". Все главные фигуранты решением Басманного суда оставлены под арестом до 19 октября. Сам Серебренников до вторника проходил по делу как свидетель. А теперь тоже среди обвиняемых.

На протяжении всего дня ни члены съемочной группы в Петербурге, ни сотрудники "Гоголь-Центра" никак не комментировали происходящее. По причине отсутствия информации. Сам Серебренников никаких комментариев не дает по понятным причинам. "Гоголь-Центр" тем временем работает в штатном режиме. Исполнять обязанности его главы назначена Юлия Калинина, до сегодняшнего дня заместитель Кирилла Серебренникова по финансам.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.