Тиллерсон допустил вероятность переговоров с КНДР в будущем

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Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР проявила сдержанность в своих действиях после принятия СБ ООН резолюции по этой стране. По мнению американского госсекретаря, стороны еще могут провести переговоры в будущем.

Сдержанность КНДР в своих действиях после того, как была принята последняя резолюция Совбеза ООН, порадовала американскую сторону, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я рад увидеть, что режим в Пхеньяне неожиданно продемонстрировал определенный уровень сдержанности, которого мы не видели в прошлом. Мы надеемся, что это начало, и что они показывают готовность сдерживать провокационные действия", - отметил он в разговоре с журналистами.

Кроме того, глава Госдепа не исключил, что Вашингтон проведет в будущем переговоры с Пхеньяном.

Резолюция Совета безопасности ООН от 5 августа предусматривает, в частности, запрет на экспорт из Северной Кореи железа, железной руды, угля, морепродуктов. Документ был принят в ответ на продолжающиеся в КНДР ракетные испытания и работы в сфере ядерного вооружения.

Во исполнение резолюции 10 августа санкции против Пхеньяна расширил Совет Евросоюза.

Между тем, 22 августа со стороны КНДР последовало заявление, согласно которому, Пхеньян внимательно следит за военными учениями США и Южной Кореи. Они стартовали в понедельник. В связи с этим Пхеньян готов нанести превентивный удар в случае провокаций.

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