Москва готовит ответ на попадание россиян под санкции США против КНДР

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва уже готовит ответные меры в связи с попаданием россиян в санкционный список США в отношении КНДР. При этом дипломат выразил надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность и пагубность проведения политики ограничительных мер.

Россия готовит ответные меры в связи с попаданием под американские санкции в отношении КНДР четверых россиян и одной российской компании. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", - сказал он.

Дипломат отметил, что "тренд" на развал отношений с Россией был задан еще администрацией Барака Обамы, однако с приходом новой команды Дональда Трампа произошло уже четыре эксцесса, связанных с применением санкций. Рябков отметил нелепость попыток оправдания ограничительных мер стремлением улучшить отношения. Он напомнил, что российская сторона последовательно выступает за урегулирование разногласий путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", - заявил дипломат.

В то же время, Рябков заявил, что российская сторона не теряет надежды на то, что американские коллеги все же осознают бесперспективность и пагубность проведения санкционной политики.