"Яндекс" объявил о запуске новой версии поисковика

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"Яндекс" запустил новую версию поисковика, основанную на сопоставлении смысла запроса и веб-страницы. Новая версия работает на алгоритме "Королев", названном в честь основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева. Теперь "Яндекс" умеет искать ответы не только по ключевым словам, но и по смыслу.

Новую версию поиска запустил "Яндекс". В ее основе лежит сопоставление смысла запроса и веб-страницы, отметили в компании.

Таким образом, "Яндекс" теперь умеет искать ответы не только по ключевым словам, но и по смыслу. Новая версия работает на алгоритме "Королев", который с помощью нейронной сети определяет, что именно нужно пользователю, передает ТАСС. Эта нейросеть анализирует всю страницу целиком, а не только заголовок. При этом "Яндекс" определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования.

Также алгоритм учитывает смысл других запросов, по которым люди на нее переходят.

Новый алгоритм был назван в честь основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева.

"Сергей Павлович Королев осуществил мечту человечества о полетах в космос. Для нас в "Яндексе" сегодняшний запуск является таким же важным технологическим прорывом к мечте о поиске, который понимает пользователей", - сказал руководитель службы релевантности лингвистики "Яндекса" Александр Сафронов во время презентации новой версии поиска.

В 2016 году "Яндекс" уже запускал систему, которая работала на основе нейросетей - "Палех". Она индексировала 150 страниц, а в "Королеве" количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло до 200 тысяч.