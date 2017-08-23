Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия "Талибану"

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Госсекретарь США обвинил Россию в якобы поставках оружия талибам. По словам Рекса Тиллерсона, это является нарушением международных норм. При этом госсекретарь США не привел никаких доказательств.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в якобы поставках оружия запрещенному в нашей стране террористическому движению "Талибан". Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание", - сказал Тиллерсон.

При этом госсекретарь США не привел никаких доказательств. По его словам, поставлять оружие в Афганистан можно только через правительство страны.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения телеканала CNN о якобы поставках оружия нашей страной "Талибану". Она отметила, что это "пропаганда соответствующих американских структур".

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