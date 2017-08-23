Лидеры "Нормандской четверки" поддержали прекращение огня в Донбассе

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Лидеры "Нормандской четверки" накануне поздно ночью провели телефонные переговоры. Владимир Путин обсудил с канцлером Ангелой Меркель, президентами Эмманюэлем Макроном и Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины. Лидеры "четверки" поддержали прекращение огня в преддверие нового учебного года.

Лидеры "Нормандской четверки" накануне провели телефонные переговоры. Владимир Путин обсудил с канцлером Меркель, президентами Макроном и Порошенко вопросы урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры заявили о поддержке предстоящего решения Контактной группы об установлении перемирия в Донбассе в преддверие нового учебного года. Ожидается, что оно вступит в силу уже в среду.

Также участники переговоров отметили, что будут готовы провести личную встречу, если это перемирие окажется устойчивым. На этой базе будет продолжена работа над Минскими соглашениями.