В сирийском Дераа восстанавливают пекарни

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В сирийском Дераа постепенно восстанавливают пекарни. Это стало возможным благодаря действию режима прекращения огня. В городе работают всего несколько точек. Там выпечка идет в круглосуточном режиме. Хлеб поступает не только в магазины, но и бесплатно раздаётся бойцам правительственной армии и беженцам.

Рахат-лукум в переводе означает "кусочки счастья". Рецепту этого восточного угощения больше 500 лет, напоминает "ТВ Центр".

"Я делаю особый, южный рахат-лукум, меня научил мой дед, а он учился у своего деда. Наши сладости славились по всему району. У нас была небольшая фабрика здесь в Дераа, но террористы ее взорвали. Теперь тут тихо и мы вернулись, чтобы начать все заново", - говорит кондитер Марек Ктефан.

О былых масштабах приходится только мечтать. Все производство умещается в комнатке 3 на 4 метра. Работников не хватает. Зато дети охотно помогают.

Еще один традиционный рецепт — восточные лепешки. Непросто было, когда боевики захватывали город. Пекарня держала оборону.

"Во время боевых действий к нам в пекарню прилетали снаряды. Крышу пробило, стены рушились. 10 человек погибли. Но мы все равно работали. Хлеб был нужен жителям", - рассказывает директор пекарни Билял Даммат.

Из печи в сутки выходят 16 тонн лепешек. Район сейчас очень нуждается в продовольствии, поэтому большую часть бесплатно раздают солдатам и беженцам.

Остальное продают. 50 лир за упаковку - это примерно 5 рублей. Конвейер работает от рассвета до заката. У пекарни очереди.

Каждый день партию лепешек отправляют в отдаленные районы провинции Дераа. С объявлением перемирия туда стали возвращаться люди. Сотрудникам российской военной полиции, которые обеспечивают там безопасность, тоже достались угощения и слова благодарности от сирийского народа.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", провинция Дераа, Сирия.