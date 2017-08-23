Смерч над Черным морем напугал жителей Сочи. Видео

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Смерч необычной формы напугал жителей Сочи. Водяной столб был похож на букву "Г". До суши смерч не дошел, распавшись над морем.

В Сочи огромный смерч над морем напугал местных жителей и отдыхающих. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, выложенных очевидцами в соцсетях, видно, как водяной столб всего за несколько минут превратился в мощный вихрь. Однако до суши он не дошел, распался над морем.

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что ущерба смерч не нанес. Формирование торнадо над Черным морем продолжатся до середины сентября.