На Гонконг обрушился мощный тайфун

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Тайфун "Хато" этим утром обрушился на Гонконг. Стихия парализовала нормальную жизнь и транспортное сообщение в мегаполисе.

На Гонконг этим утром обрушился тихоокеанский тайфун "Хато". Уровень штормовой опасности впервые за пять лет повысили до наивысшего, десятого. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Из-за непогоды в международном аэропорту отменены более 300 авиарейсов, сотни задержаны. А в самом мегаполисе парализовано движение общественного транспорта. По распоряжению властей, закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, не действует паромное и автобусное сообщение.

Метеорологи предупреждают - в ближайшие часы дождь и ветер усилятся, возможны подтопления. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.