Серебренников рассказал о своем задержании и сокамернике

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Режиссера Кирилла Серебренникова после задержания везли девять часов на микроавтобусе из Санкт-Петербурга, после допроса в Следственном комитете в Москве его поместили в Изолятор временного содержания №1 на Петровке. Серебренников находится в трехместной камере вместе с человеком, подозреваемым в получении взятки.

После допроса в Следственном комитете в Москве, который последовал после длительной поездки на микроавтобусе со следователями из Санкт-Петербурга, режиссер Кирилл Серебренников был перемещен в Изолятор временного содержания №1. Члены ОНК уже посетили его, передает ТАСС.

"Он содержится в двухместной камере. Вместе с ним находится гражданин, обвиняемый за взятку, вполне адекватный, вежливый человек. Утром Серебренникову предоставят возможность помыться в душе",- сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он добавил, что режиссер не высказывает претензий к сотрудникам изолятора и на условия содержания не жалуется. По словам самого Серебренникова, в Петербурге его задержали "практически на съемочной площадке", не дав собрать вещи. После этого его девять часов везли в столицу. Он подчеркнул, что во время задержания с ним обращались вежливо.

Вопрос о мере пресечения в отношении задержанного режиссера будет решаться судом в среду 23 августа в 12:00. По версии следствия, он и его сообщники из "Седьмой студии" похитили 68 миллионов рублей из госбюджета. Деньги выделял Минкульт на проект "Платформа". Накануне Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он проходил по делу как свидетель.

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