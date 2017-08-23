Виктору Буту добавили к сроку 15 суток за нарушение тюремных правил

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Российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему наказание в США, на два месяца запретили телефонные звонки, пользоваться тюремным магазином, видеться с родственниками и продлили 25-летний срок заключения на 15 дней. Причина – телефонный разговор с журналистом RT, чье имя не числилось в списке разрешенных контактов.

Власти США продлили на 15 суток тюремный срок бизнесмену Виктору Буту, отбывающему 25-летнее наказание в американской тюрьме, за нарушение правил тюремного режима, сообщает ТАСС.

По словам адвоката, 5 мая Бут дал интервью по телефону российскому телеканалу RT, которое было согласовано с администрацией тюрьмы. Однако в ходе беседы сотрудника СМИ передала трубку своему коллеге, который не был внесен в список разрешенных лиц, с кем Буту можно контактировать. В тюрьме это приравнивается к дисциплинарному нарушению.

Кроме продления наказания, Буту запретили в течение двух месяцев разговаривать по телефону со всеми, кроме адвоката и российской дипмиссии. Бизнесмена также лишили права на свидания и пользование тюремным магазином.

По словам жены Бута Аллы, заключенный очень расстроен тем, что два месяца не сможет звонить домой, поскольку эти разговоры очень много значат для него.

19 июля стало известно, что бизнесмену прибавили 40 суток за выращивание "чайного гриба" в камере. Тогда инспекция заявила, что Бут занимается производством алкоголя в камере.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года, после чего его экстрадировали в США. Федеральный суд Нью-Йорка в 2012 году приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бута признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии, включенной в США в список террористических. Россиянин отбывает срок в тюрьме Мэрион в 500 километрах к югу от Чикаго.

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