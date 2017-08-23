Три российских спутника пропали после выхода на орбиту

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Три российских спутника не выходят на связь после выведения на орбиту. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" и российской частной компании "Даурия Аэроспейс" пытаются связаться с космическими аппаратами. Причины технического сбоя пока неизвестны.

Два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н и "Искра-МАИ-85" не выходят на связь после выведения на орбиту 14 июля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли", - говорится в сообщении.

По данным издания, специалисты "Роскосмоса" и российской частной компании "Даурия Аэроспейс" пытаются связаться с космическими аппаратами. В настоящее время причины технического сбоя неизвестны.

Кроме того, также не вышел на связь еще один спутник "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института. В "Роскосмосе" воздержались от комментариев по поводу данной ситуации.

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