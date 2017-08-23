В Москве запустят систему раннего метеомониторинга

Теги: метеоролог москва Погода

Систему раннего метеорологического мониторинга планируют запустить в столице. Она сможет предупредить людей о приближающейся непогоде за два-три часа до наступления опасности. В случае успеха данной системы в Москве ее также внедрят и в других российских городах.

В столице планируют запустить систему раннего метеорологического мониторинга, которая сможет предупредить людей о приближающейся непогоде за два-три часа до наступления опасности. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Для этого мы собираемся увеличить количество метеорологических станций, которые бы в режиме онлайн отслеживали и передавали информацию в единый центр. С помощью суперкомпьютера, куда попадет информация с метеостанций, будет производиться математическое моделирование развития ситуации", - приводит слова Кульбачевского газета "Известия".

Он отметил, что в случае успеха данной системы в столице ее также внедрят и в других городах на территории России. В настоящее время над программой раннего метеомониторинга работают специалисты МЧС, Росгидромет и правительство Москвы.

Читайте также:

В Ингушетии уничтожены четверо боевиков

В сирийском Дераа восстанавливают пекарни

Виктору Буту добавили к сроку 15 суток за нарушение тюремных правил

Три российских спутника пропали после выхода на орбиту

На Гонконг обрушился мощный тайфун