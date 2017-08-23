Трамп раскритиковал конгресс за нежелание отгородиться от Мексики

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Дональд Трамп пригрозил конгрессу США закрытием правительства, если не будет рассмотрена актуальная повестка дня. Конгресс, состоящий в основном из его соратников-республиканцев, игнорирует желание Трампа построить стену на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на конгресс США и пригрозил закрыть правительство, если не будет рассмотрена его повестка дня, передает РИА Новости.

В частности, Трамп пытается добиться одобрения финансирования ключевого пункта его предвыборной программы - строительства стены на границе с Мексикой.

Даже если нам придется "закрыть" правительство, мы построим стену. Мы свою стену заполучим!", - пригрозил Трамп.

За полгода власти Трамп безуспешно пытается провести запланированные им реформы здравоохранения, налогообложения и другие изменения. Подавляющее количество предложений блокируются конгрессом, даже несмотря на то, что его большинство составляют республиканцы, однопартийцы президента.

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