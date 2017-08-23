За информацию о местонахождении убийцы пауэрлифтера объявили награду
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МВД по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Спортсмен получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска.
За информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева объявлена награда в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения также объявлен в федеральный розыск. Силовики гарантируют обратившимся в полицию по поводу его местонахождения анонимность и конфиденциальность.
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска.
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