За информацию о местонахождении убийцы пауэрлифтера объявили награду

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МВД по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Спортсмен получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска.

За информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева объявлена награда в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения также объявлен в федеральный розыск. Силовики гарантируют обратившимся в полицию по поводу его местонахождения анонимность и конфиденциальность.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска.

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