В ЕР отреагировали на спор Поклонской и Родниной из-за Николая II

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Обменом любезностями назвали в "Единой России" спор депутатов Натальи Поклонской и Ирины Родниной о личности Николая II. Ранее экс-фигуристка упрекнула бывшего прокурора Крыма в "иступленном фанатизме к личности" императора.

Спор депутатов Госдумы от "Единой России" Ирины Родниной и Натальи Поклонской вокруг личности Николая II является "обменом любезностями". Такое мнение высказал секретарь генсовета партии Сергей Неверов, пишет РИА Новости.

"Депутаты свободны в высказывании своих позиций. И, естественно, в этой части и Роднина, и Поклонская выражают каждый свою точку зрения. Наталья Владимировна свою позицию давно заявляла. Она ее отстаивает, она ее ведет. Но в этой части и любой человек тоже имеет свою позицию, на что и Ирина Константиновна в интернете ответила, и, соответственно, они как бы обменялись любезностями", - отметил Неверов.

Ранее Наталья Поклонская раскритиковала позицию Ирины Родниной о вкладе Николая II в историю страны. Спор двух депутатов начался в комментариях к фотографии императора с супругой, опубликованной в соцсети экс-прокурора Крыма. Она сопроводила ее подписью "поря покаяться, понять, мы предавать уже не можем". Роднина ответила, что Николай II "вообще-то предал Российскую империю и народ".

После этого Поклонская опубликовала уже фотографию Родниной, которая ставит свечку в храме на месте убийства царской семьи в Екатеринбурге, с подписью: "Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства со всей Святой Семьёй" (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Роднина выпад Поклонской не оставила без ответа. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала скриншот дискуссии с Поклонской и посоветовала "новому гражданину России не путать уважение к традициям и истории нашей родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым".

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