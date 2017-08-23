В Москве объявлено штормовое предупреждение

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Метеорологи объявили в столице штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение дня в городе ожидается дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице из-за усиления порывов ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую метеослужбу.

"С 9:00 до 17:00 в Москве в пределах МКАД и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном изменении характера погоды в столице. В четверг в городе ожидается дождь, гроза и в некоторых районах не исключен град.

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