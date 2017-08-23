Россияне могут получить американскую визу за рубежом

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Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве. Об этом сообщили в посольстве США в России.

Посольство США в Москве предложило россиянам, которых не устраивают новые правила и сроки рассмотрения заявок на американскую визу, оформлять документы за рубежом.

Так, период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре календарных дня, в Тбилиси - восемь, Пекине – четыре. Как передает РИА Новости, подающим в Москве на Visitor Visa (виза категории "бизнес" и "туризм") предстоит ожидание до 85 календарных дней.

"Граждане России, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", - пояснили в дипмиссии.

США со среды приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но по новым правилам. В частности, собеседования можно будет проходить только в посольстве США в Москве.

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