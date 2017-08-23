В результате ДТП с двумя маршрутками в Грузии пострадали 28 человек

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В курортном селе Шекветили в Грузии произошла авария с участием двух микроавтобусов. В результате ДТП пострадали 28 человек. Их поместили в две больницы соседнего города Кобулети. В настоящее время состояние пострадавших стабильное.

Как минимум 28 человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в черноморском селе Шекветили на западе Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате аварии в Шекветили из пострадавших 28 пассажиров трое нуждаются в операции", - говорится в сообщении.

В Минздраве Аджарской автономной республики отметили, что пострадавших поместили в две больницы соседнего города Кобулети и их состояние стабильное. При этом четверо находятся в реанимации.

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