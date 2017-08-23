СМИ: Росавиация может отобрать лицензии у 5 тысяч пилотов

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Росавиация признала недействительной десятилетнюю программу подготовки коммерческих пилотов, это может привести к лишению лицензий около пяти тысяч пилотов-выпускников частных и государственных училищ.

Росавиация аннулировала десятилетнюю программу подготовки коммерческий пилотов, которая в частности, использовалась в Бугуруслане, Сасово и Красном Куте, сообщает газета "Коммерсант".

Это решение может лишить лицензии около пяти тысяч пилотов-выпускников частных и государственных училищ.

В России существуют две схемы подготовки пилотов: начальная программа в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием. В 2016 году из летных ВУЗов выпустились 314 человек, а 421 – из училища.

В мае пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) на действия Росавиации, которая ранее аннулировала сотни свидетельств авиационных специалистов без объяснения причин. Действия Росавиации затронули бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, которые окончили негосударственные авиационные учебные центры.

В июне "Коммерсант" писал, что российские пилоты начали массово уезжать работать за границу из-за неконкурентной заработной платы.

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