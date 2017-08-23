Умышленный поджог считается основной версией пожара в Ростове

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В Ростове-на-Дону, спасатели и военные справились с пожаром, который бушевал больше суток. Там погиб один человек, около 60 обратились за медицинской помощью. Глава МЧС Владимир Пучков лично посетил пострадавших в больнице. Сейчас выясняются причины возгорания. Не исключена и версия поджога.

Район пожара по-прежнему оцеплен. Кроме жителей туда никого не пускают, но люди, чьи дома уцелели, в среду начали возвращаться в свои дома. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В город приехал глава МЧС России Владимир Пучков. В первую очередь он посетил пострадавших и тех, кто сейчас находится в пункте временного размещения в школе №5. Проверил в каких условиях находятся погорельцы, есть ли у них все необходимое, насколько качественно оказывается медицинская и психологическая помощь, быстро ли проходит восстановление утерянных документов. И пообещал, что всем будет оказана материальная помощь из федерального бюджета.

С самого утра погорельцам выплачивают разовые выплаты из резервного фонда губернатора Ростовской области. Это 30000 рублей. Накануне всем выплатили еще по 20 тысяч рублей из городского бюджета. Этих денег, конечно, не хватит, чтобы компенсировать даже малую часть сгоревшего имущества. Но у людей появилась возможность купить хотя бы самое необходимое.

В ближайшее время будет определен объем компенсации за ущерб, нанесенный здоровью, а также решен ключевой вопрос: как люди, потерявшие в пожаре дома, получат новое жилье. Будут ли это специальные сертификаты, либо приобрести квартиры им помогут каким-то другим способом. Пока все погорельцы по-прежнему находятся в центре временного размещения.

Анастасия Фириченкова, "ТВ Центр".