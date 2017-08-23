В Ярославле подростки избили и заставили есть грязь свою одноклассницу

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Вопиющий случай подростковой жестокости расследуют в Ярославской области. Группа старшеклассников сняла на видео и выложила в интернет издевательства над своей одноклассницей. Девушку заставляли есть грязь и танцевать обнажённой.

Видео в интернете длится около пятнадцати минут, но смотреть его и несколько секунд трудно. На пустыре на окраине Ярославля группа подростков устроила настоящие пытки сверстницы, передает "ТВ Центр". Сначала ее заставили есть глину, намазанную на хлеб. Девочке становится нехорошо, но мучителей это не останавливает. Они смеются и постоянно сквернословят.

Этого им показалось мало. Начались избиения. Потом девочку заставили раздеться и танцевать. Все продолжалось больше трех часов. Прежде чем выложить видео в сеть, подростки его "подготовили" - замаскировали свои лица. Видимо, надеялись, что так их не узнают. Однако съемка быстро привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. Началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело.

"Следственными органами Российской федерации по Ярославской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных статьей "Истязание" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Устанавливаются личности подростков, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Кроме того будут изучены условия жизни подростков и круг их общения", - сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета России по Ярославской области Геннадий Бобров.

Установить участников инцидента не составило труда. В рамках расследования уголовного дела следствие даст юридическую оценку действия должностных лиц, в обязанности которых входит профилактика правонарушений среди подростков. Подробности этого случая быстро облетели город. Одноклассники и соседи потерпевшей в шоке.

За последнее время этот случай жестокости подростков далеко не первый. В 2016 году в подмосковном Королеве две девятиклассницы решили выяснить отношения в кулачном поединке. Вскоре одна из них потеряла сознание. На помощь ей не пришел никто из почти десятка зрителей. Зато видеозапись тут же выложили в интернет. В 2015 году в Солнечногорске 18-летняя Надежда Киселева несколько часов истязала несовершеннолетнюю школьницу. Видеокадры стали уликой в уголовном деле. По статье "Истязание" предусмотрена ответственность от трех до семи лет лишения свободы. Избежать ее, но лишь на время смогут двенадцатилетние ученицы одной из школ в Башкирии. Сверстницу они избивали прямо в здании учебного заведения.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".