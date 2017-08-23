Сотрудник ГАЗа из ревности убил троих коллег в Нижнем Новгороде

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Сотрудник завода ГАЗ в Нижнем Новгороде зарезал троих коллег на работе и ранил еще двоих. По данным СКР, преступление было совершено на почве ревности. В настоящее время мужчина задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Причинение тяжких телесных повреждений".

На территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде мужчина убил ножом трех человек и ранил еще двоих. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Примерно в 06:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - сказала Петренко. Кроме того, при попытке скрыться мужчина ранил еще двух сотрудников завода.

По словам Петренко, преступление было совершено на почве ревности. В настоящее время мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Причинение тяжких телесных повреждений".

В свою очередь, некоторые СМИ сообщают, что мужчина напал на руководителей, которые настояли на его увольнении с работы. Как пишет "Ридус", инцидент произошел в третьем литейном цехе завода во время рабочей смены. По информации издания, мужчина ранее служил в горячих точках.

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