Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Сад будущего"
Теги: Москва собянин благоустройство
В парке "Сад будушего" продолжаются работы по благоустройству. В среду его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин посетил парк "Сад будущего" на северо-востоке Москвы. Сейчас там полным ходом идут работы по благоустройству, передает "ТВ Центр".
На территории парка уже появились беседки и детские площадки. Были организованы зоны для занятий спортом. В ближайшее время там также откроется пункт проката инвентаря. Все тропинки привели в порядок, старое тротуарное покрытие заменили. У развилок установили навигационные стенды. Проводится дополнительное озеленение. разбивают цветники, высаживают деревья и газоны. Перед посещением парка Сергей Собянин пообщался с местными жителями.
"На северо-востоке вдоль реки Яузы создается один из самых крупнейших парков в нашем городе. Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы в одну из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы. Уже около 70 гектаров сделали. В этом году сделаем еще порядка 80", - сказал Собянин.
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