Медведев создал ТОР на Южных Курилах

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Дмитрий Медведев подписал решение о создании новой территории опережающего развития "Южные Курилы". Об этом премьер-министр сообщил во время посещения Южно-Сахалинска.

Проблемы рыболовства на Дальнем Востоке стали главной темой поездки Дмитрия Медведева в Сахалинскую область. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Премьер-министр осмотрел одно из предприятий по переработке рыбы. На специальном совещании с руководителями региона Медведев заявил, что сейчас нашим производителям необходимо преодолеть технологическое отставание и государство будет оказывать необходимую поддержку. В частности, для развития рыболовства на Курильских островах создадут территорию опережающего развития. Об этом Медведев сообщил на встрече с партийным активом "Единой России".

"В государственной программе развития сельского хозяйства аквакультура выделена в числе приоритетной отрасли. Мы в нее вкладываем деньги, давайте делать это и дальше. Кстати, хочу всех проинформировать, я буквально сегодня подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. Так что такое решение принято прямо здесь", - сказал Медведев.