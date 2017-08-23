Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ильи Юдина

Теги: москва ребенок Благотворительность

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение шестилетнего Ильи Юдина. У мальчика редкое заболевание - апластическая анемия. Ему требуется пересадка костного мозга. Донор уже подобран, но нужны деньги на дорогостоящую процедуру доставки биологического материала в Москву.

Больничное утро начинается с визита к врачу. В кабинете ведет приём очень большой человек, уважаемый в своем отделении специалист по выдуманным болезням шести лет от роду — Илья Юдин. В меру строг, не по ранжиру улыбчив. От слов сразу переходит к делу. Сегодня в роли пациента - любимая мама.

Трофейные шприцы, всевозможные банки-склянки когда-то помогли самому Илюше. Теперь они - элемент любимой игры в больницу. Здесь все всерьез. Кроме одного - от чудодейственных лекарств выздоровление наступает мгновенно.

"Доктор, вы меня вылечили? Спасибо. Я здорова", - говорит мама.

Вот только в жизни эти долгожданные слова Илье сказать никак не получается. Два года лечения не принесли прогресса. Хотя этот энергичный малыш честно терпел пункции, уже смирился с переливаниями крови. Потому что понимает - без них не жить.

"Апластическая анемия - это редкое заболевание, приводит к развитию тяжелой костно-мозговой недостаточности. Спонтанного самоизлечения не наблюдается. Без лечения заболевание может быть фатальным", - говорит врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии #1 РДКБ, кандидат медицинских наук Базарма Пурбуева.

Август 2015 в одночасье изменил жизнь благополучного семейства Юдиных. Илья, который за свои 4 с половиной года жизни практически не болел, стал совершенно неузнаваем. Это и насторожило маму.

Два месяца обследований развенчали подозрение на желтуху и токсическое отравление. Подтвердился куда более серьезный диагноз - апластическая анемия сверхтяжелой формы. При таком заболевании костный мозг ребенка перестает самостоятельно производить все виды клеток крови. Врачи испробовали все. Надеялись, что организм "перезапустится". Но чуда не произошло. Единственное, что может восстановить нормальное кроветворение - пересадка костного мозга.

"Очень редкий фенотип костного мозга, и очень долго не могли найти донора", - говорит Екатерина Юдина.

Искали два года. И редкая удача - совпадение с донором по всем 10 показателям из 10. Он отдает Илюше свой костный мозг бесплатно. Огромные расходы - это процедура забора клеток и их транспортировка в Москву. Все вместе примерно 1 750 000 рублей. Для семьи, где папа - пенсионер, а мама вынуждена жить в больнице с сыном, это огромные деньги. Помочь Илюше может каждый.

Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Мама Катя два года назад сама решила стать донором. Сдает кровь. И очень надеется, что долгожданная трансплантация поможет сыну выздороветь и осуществить заветную мечту — стать доктором и лечить больных детей.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычев. "ТВ Центр", Москва.