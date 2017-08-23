Для тушения степного пожара под Волгоградом привлекли авиацию

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МЧС привлекло авиацию для тушения пожара в районе хутора Моховской в Михайловском районе Волгоградской области. Из Ростова уже вылетели два Бе-200.

Сотни людей эвакуировали в Волгоградской области из-за крупного степного пожара. Огонь подошёл вплотную к жилым домам, передает "ТВ Центр".

По данным МЧС, один из двух очагов локализован. Второй взять под контроль спасателям пока не удаётся. Работу осложняют жаркая погода и сильный ветер. На помощь прибыли два вертолёта Ми-8, самолёт Ил-76 и два судна Бе-200. Задействованы 400 человек и более ста единиц спецтехники.

Повреждены несколько домов и более 20 хозяйственных построек. Информации о погибших и пострадавших нет. По всей области действует особый противопожарный режим.