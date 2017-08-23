Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест

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Следствие будет просить суд отправить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест в рамках дела о хищении 68 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Басманного суда. Заседание по мере пресечения Серебренникову начнется в полдень. В настоящий момент худрук "Гоголь-центра" находится в изоляторе.

Следствие ходатайствует о заключении режиссера Кирилла Серебренникова, который был задержан по делу о мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда.

Заседание суда по мере пресечения Серебренникову начнется в среду в 12:00. В настоящее время режиссер находится в Изоляторе временного содержания №1 на Петровке.

22 августа Следственный комитет предъявил Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Режиссер свою вину не признал.

Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа".

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