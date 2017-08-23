В Москву съезжаются участники фестиваля "Спасская башня"

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Французская певица Мирей Матье прилетела в Москву, где по традиции примет участие в фестивале "Спасская башня". Она исполнит любимые российской публикой песни.

В Москву прилетела Мирей Матьё. Уже в эту субботу знаменитая певица выступит на церемонии открытия международного фестиваля "Спасская башня", передает "ТВ Центр".

В этом году он пройдёт в столице в десятый раз. Мирей Матьё не пропустила ещё ни одного и уже стала настоящим талисманом этого музыкального праздника. Французская гостья прилетела в Россию со своей семьёй, самолёт приземлился в аэропорту "Шереметьево".

В среду в Москве встретили других участников "Спасской башни": сводный оркестр Вооружённых сил Индии и создателя Кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвида Джонстона.

Фестиваль пройдёт на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.