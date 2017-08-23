Трамп: Ким Чен Ын начал уважать США

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Дональд Трамп считает, что Ким Чен Ын начал уважать США. По словам американского лидера, из этого может выйти "что-то хорошее". На прошлой неделе Трамп похвалил северокорейского лидера за решение отказаться от атаки американской военной базы на острове Гуам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал уважать американцев. Об этом сообщает ТАСС.

"Я уважаю тот факт, и я в это верю, что Ким Чен Ын начал нас уважать. Я уважаю этот факт. Возможно, из этого выйдет что-то хорошее", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Финикс в штате Аризона.

На прошлой неделе Трамп похвалил северокорейского лидера за решение отказаться от атаки американской военной базы на острове Гуам. По его словам, иное решение привело бы к катастрофическим и неприемлемым последствиям.

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