Россия выделила 308 млн рублей для борьбы с инфекциями во Вьетнаме

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Роспотребнадзор и подведомственные учреждения получат более 308 миллионов рублей, которые направят на противодействие инфекционным болезням во Вьетнаме. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге в азиатской стране.

Россия выделила 308,38 миллиона рублей Роспотребнадзору и его подведомственным учреждениям для помощи Вьетнаму в противодействии угрозам инфекционных болезней. Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, пишет Газета.Ru.

"Принятое решение направлено на продолжение российско-вьетнамского сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разработки диагностических, иммунобиологических и профилактических препаратов в отношении актуальных для Вьетнама инфекционных болезней, совершенствования санитарного надзора", - пояснил свое решение кабмин.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге во Вьетнаме. Как прогнозирует министерство здравоохранения азиатской страны, 2017 год может быть самым неблагополучным по этому заболеванию.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.

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