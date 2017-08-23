Активистка Femen разбросала конфеты Roshen с памятника Ленина в Киеве

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Обнаженная активистка движения Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве и разбросала конфеты Roshen фабрики президента Петра Порошенко. Так она хотела обратить внимание властей на "женские вопросы", в то время как империя президента обогащается.

Активистка украинского движения Femen раскидывала конфеты Roshen с постамента снесенного памятника Ленину в Киеве, пытаясь привлечь внимание к решению "женского вопроса", передает Газета.ru.

На обнаженной груди девушки было написано Roshen – название кондитерской фабрики, которой владеет президент Украины Петр Порошенко. Сама активистка представил в образе статуи Свободы США – с короной и факелом. Под памятником был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" (Шоколадная независимость - прим. ред.).

Другая активистка движения пояснила, что этой акцией Femen пытается привлечь внимание киевских властей к решению "женских вопросов". По ее словам, единственное достояние страны – это обогащение шоколадного магната Порошенко, которое происходит на фоне "желания принять дикие законы об абортах".

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