Серебренников доставлен в Басманный суд Москвы
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Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд столицы, где ему изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что следствие будет просить суд отправить режиссера под домашний арест по делу о хищении 68 миллионов рублей.
Режиссера Кирилла Серебренникова, ранее задержанного по обвинению в мошенничестве, доставили в Басманный суд столицы для избрания меры пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Серебренникова привезли в суд", - приводит слова Царевой "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что следствие будет просить суд отправить Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа".
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